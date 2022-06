Calciomercato Roma, la firma di Matic è attesa per domani

Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, con il contratto che sarà di un anno con opzione per la stagione successiva

Nemanja Matic è sempre più vicino a diventare un giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il giocatore serbo domani firmerà il contratto. Le parti sono infatti al lavoro per definire gli ultimi dettagli, con il contratto che sarà di un anno con opzione per la stagione successiva. L'ingaggio sarà di 3.5 milioni di euro più bonus. Calciomercato.it rivela come il 33enne serbo, pur di giocare con Mourinho, abbia rifiutato ben 7 destinazioni: tra cui il Fulham e molte offerte dalla Francia e dalla Germania.