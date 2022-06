Atalanta, idea El Shaarawy

Il Faraone è rimasto deluso dallo scarso impiego alla Roma con José Mourinho e si sta guardando attorno

Un acquisto per l’Atalanta è auspicabile anche in attacco, dove potrebbe partire qualcuno, in base alle offerte ricevute. Occhio alla pista Stephan El Shaarawy, sondato nei giorni scorsi, scrive Guidi su La Gazzetta dello Sport. Il Faraone è rimasto deluso dallo scarso impiego alla Roma con José Mourinho e si sta guardando attorno.