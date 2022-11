Roma, martedì si va in Giappone. Wijnaldum: “Mi sento meglio”. Idea Ito per la difesa

La Roma martedì alle 15:40 decollerà alla volta del Giappone dove resterà fino al 29 novembre. I calciatori alloggeranno nel lussuosissimo Grand Nikko Tokyo Daiba, hotel a 5 stelle al centro della città nipponica. Durante la settimana ci saranno due amichevoli, entrambe trasmesse in diretta su Dazn. La prima contro il Nagoya Crampus , in programma il 25 novembre alle 11:30 (orario italiano). La seconda contro lo Yokohama F. Marinos il 28 novembre alle ore 8:30. Intanto arrivano segnali incoraggianti da Wijnaldum . Il centrocampista olandese prosegue il recupero dall'infortunio alla tibia: "Mi sento meglio e più forte ogni giorno". Paulo Dybala , invece, ha parlato del Mondiale in Qatar : "Non si può sapere chi vincerà, ci saranno sorprese". L'ex romanista Boniek ha commentato il momento della squadra giallorossa ai microfoni di Centro Suono Sport: "La Roma sotto alcuni aspetti sta leggermente deludendo. Non è una squadra scarsa, sia chiaro, ma ci manca un disegno di gioco".

Calciomercato

James Featherstone, l'agente di Chris Smalling, ha parlato del contratto del centrale inglese: "La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso". Nel frattempo Tiago Pinto e Mourinho valutano il profilo di Hiroki Ito, difensore centrale mancino dello Stoccarda, per rinforzare la retroguardia giallorossa. Per il centrocampo, invece, la Roma ha messo nel mirino Davide Frattesi da tempo. Sul centrocampista del Sassuoloc'è anche il Napoli.