Calciomercato, non c’è solo la Roma su Frattesi: lo vuole anche il Napoli

Non c'è solo la Roma su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha diversi ammiratori in Serie A e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb anche il Napoli ha messo gli occhi sull'ex calciatore delle giovanili giallorosse. Pinto vuole provarci a gennaio mettendo sul piatto uno tra Bove e Volpato ma Giuntoli vuole fare un regalo a Spalletti. Più defilato il Milan che al momento non ha presentato nessuna offerta per il calciatore. Il club neroverde chiede intorno ai 25 milioni di euro.