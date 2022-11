Roma, dall’hotel alle amichevoli: il programma della Tournée in Giappone

I ragazzi di Mourinho partiranno la prossima settimana per l'estremo Oriente. Tutto quello che c'è da sapere sulle partite e non solo

La Roma martedì alle 15.40 decollerà alla volta del Giappone dove resterà fino al 29 novembre. L’arrivo è previsto alle 11.35 del giorno seguente, all’aeroporto Tokyo-Haneda. I calciatori alloggeranno nel lussuosissimo Grand Nikko Tokyo Daiba, hotel a 5 stelle al centro della città nipponica alto circa 113 metri e diviso in 30 piani. Durante la settimana ci saranno due amichevoli, entrambe trasmesse in diretta su Dazn. La prima contro il Nagoya Crampus, in programma il 25 novembre alle ore 19.30 (11.30 orario italiano). Sveglia presto per i tifosi giallorossi per assistere al secondo match. La squadra di Mourinho infatti sfiderà lo Yokohama F. Marinos il 28 alle ore 8.30 (19.30 locali).