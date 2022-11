Ito, una torre mobile: la Roma punta sul jolly difensivo

Lo manda il connazionale Hidetoski Nakata , che nella Capitale ha vinto l’ultimo scudetto giallorosso, nella stagione 2000-01. Hiroki Ito , difensore centrale mancino dello Stoccarda, è uno dei profili valutati da Tiago Pinto e da Mourinho per rinforzare la retroguardia della Roma . Il ventitreenne giapponese può giocare nella linea a tre, sul centro-sinistra, come esterno mancino, ma anche davanti alla difesa. Tra le sue caratteristiche migliori, scrive La Gazzetta dello Sport , spiccano la velocità nelle chiusure e l’abilità nel gioco aereo. Nell’estate 2021 il club tedesco lo ha pescato nel Jubilo Iwata, in seconda divisione giapponese, e lo ha portato in Europa senza che avesse mai “assaggiato” la prima divisione.

Fatte le debite proporzioni, una storia… alla Verratti, passato dalla Serie B italiana (Pescara) alla Ligue 1 francese (Psg). Ito era stato preso per la formazione dell’Under 21 dello Stoccarda e sembrava soprattutto un’operazione… di marketing, un modo per aprirsi un nuovo mercato e trovare nuovi sponsor in un momento di contrazione del mercato. Invece in gran fretta il giapponese ha convinto tutti ed è approdato tra i grandi, in Bundesliga, campionato dove in un anno e mezzo scarso è diventato titolare inamovibile collezionando 42 presenze. Pagato 500 mila euro tra prestito e successivo acquisto, adesso i tedeschi lo valutano 20 volte tanto. La Roma non vuole andare oltre una proposta da 5-6 milioni, ma intanto prepara il terreno per il suo sbarco all’ombra del Colosseo andando la prossima settimana in tournée nella patria di Ito. Lì giocherà due amichevoli e Mourinho avrà la conferma di quanto è amato e ammirato anche a quelle latitudini. Se da gennaio allenerà Hiroki, lo diventerà ancora di più.