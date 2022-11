De Zerbi: “Ho sbagliato con Frattesi, non credevo che fosse così forte”

"Non credevo che Frattesi fosse un giocatore così forte". Queste sono le parole di Roberto De Zerbi a Sportitalia. L'ex allenatore del Sassuolo, che ha allenato il centrocampista neroverde, ha ammesso il suo errore di valutazione: "Ho sbagliato perchè non pensavo potesse essere così completo, è un grande giocatore". Frattesi, che ha segnato 4 gol in questo avvio di campionato, è uno degli obiettivi di Tiago Pinto per il mercato di gennaio.