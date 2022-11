Dybala: “Non si può sapere chi vincerà il Mondiale. Ci saranno sorprese”

L'attaccante giallorosso parla del Mondiale in Qatar che lo vede in campo con la maglia dell'Argentina,

Dybala ai microfoni di OneFootbal parla del Mondiale che lo vede coinvolto con la maglia dell'argentina. Queste le parole dell'attaccante giallorosso: "Tutte le squadre partecipanti possono vincere. Credo che nell'ultima Coppa del Mondo sia stato così, se si fa la stessa domanda a dieci persone: 'Chi è il favorito?' Non credo che nessuno avrebbe risposto: 'La Croazia'. Penso che ci saranno delle sorprese, ci sono delle squadre che stanno facendo molto bene. Argentina, Germania... La Francia ha dei giocatori incredibili. Brasile... Ma non si può mai sapere cosa può accadere in una Coppa del Mondo. C'è sempre una sorpresa che rovina tutte le predizioni".