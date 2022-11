Roma, Wijnaldum: “Mi sento meglio e più forte ogni giorno”

La Roma ha bisogno di Gini in mezzo al campo e lui sta cercando di accellerare i tempi per il ritorno

Wijnaldum continua ad allenarsi per recuperare dalla rottura della tibia. L'olandese scalda i motori e ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram: "Mi sento meglio e più forte ogni giorno". L'ex PSG tornerà a disposizione di Mourinho nel 2023. Ancora non c'è una data certa del rientro, il mister e i tifosi non vedono l'ora di vederlo in campo. La Roma ha bisogno di Gini in mezzo al campo e lui sta cercando di accelerare i tempi per il ritorno.