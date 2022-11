I giocatori della Roma al Mondiale: dove e quando vederli

Le nazionali dei quattro calciatori giallorossi sono capitate nei gruppi C e H, quindi si affronteranno già ai gironi. Dybala contro Zalewski e Rui Patrico vs Vina

Quattro i giocatori della Roma impegnati al Mondiale in Qatar con le rispettive nazionali. Rui Patricio vestirà la maglia numero 1 del Portogallo e Paulo Dybala sarà il 21 tra le stelle dell'Argentina. Anche Nicola Zalewski scenderà in campo con la 21 per la Polonia e Matias Vina giocherà con la casacca numero 17 dell'Uruguay. La Rai ha acquisito i diritti tv in esclusiva per Qatar 2022. I Mondiali, quindi, saranno visibili su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport.