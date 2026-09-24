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Mercato, l'obiettivo davanti è Kvernadze. Aperta la pista Endrick

Tra Londra, Stoccarda e Lipsia, sembra che la Roma abbia messo gli occhi su Frosinone e in particolare su Giorgi Kvernadze per completare l'attacco di Gasperini. Il tecnico apprezza il profilo del georgiano ma ora la squadra allenata da Alvini ha in mente di chiudere una grossa plusvalenza: la richiesta è di almeno 25 milioni di euro. Resta aperta poi la pista che porta a Endrick: il brasiliano continua a non trovare spazio nel Real Madrid di Mourinho e il ds D'Amico sta già pensando a un nuovo assalto a gennaio. Nuovi retroscena di mercato: Leweling, a lungo corteggiato dalla Roma a poche ore dal gong finale, era anche sulla lista dell'Inter di Chivu che ha provato a convincere lo Stoccarda senza successo.

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