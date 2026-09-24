Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Endrick è stato uno dei principali obiettivi dello scorso calciomercato. Gasperini lo avrebbe voluto, ma alla fine il brasiliano è rimasto al Real Madrid. Con i Blancos, però, lo spazio è ridotto all'osso nonostante la promessa di Mourinho che aveva garantito al classe 2006 un minutaggio consistente. Ha saltato le prime quattro di campionato per un infortunio poi nelle altre tre in Liga ha collezionato solamente quattro minuti contro l'Elche. Zero, invece, in Champions contro l'Inter. La Roma rimane alla finestra e a gennaio tornerà all'assalto chiedendo il calciatore in prestito. Occhio alla concorrenza del Milan che ha da tempo messo nel mirino il giovane brasiliano. D'Amico è già al lavoro per rinforzare il pacchetto offensivo: in lista c'è anche Kvernadze del Frosinone.

Ancelotti attacca: "Deve giocare"

Endrick è stato convocato da Ancelotti per le due amichevoli contro Australia e India. Il ct, però, ha attaccato la gestione del ragazzo da parte del Real Madrid. Queste le sue parole: "