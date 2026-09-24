I giallorossi guidano la Serie A in diverse categorie statistiche e in Europa sono terzi per xG. Ecco i segreti dietro la partenza scudetto
Roma, sei già grande: ora bisogna riempire tutto il bicchiere
"Il primo tempo della Roma è stato spettacolare, noi non trovavamo soluzioni", ha dichiarato Marcus Thuram nel post-partita di Roma-Inter. Un'ammissione che testimonia la portata di quello che Gasperini è riuscito a creare negli ultimi mesi. È una Roma che attacca, soffoca gli avversari e non smette mai di correre. E i segreti dietro questo inizio di stagione sono diversi: oltre al pressing (anche lo scorso anno la squadra di Gasperini era tra le migliori), nelle prime giornate la Roma ha creato tantissimo in fase offensiva: in Serie A è a un ritmo scudetto di 3,2 xG (expected goal) a partita.
Pressing e occasioni da gol: Roma tra le top d'EuropaI numeri verosimilmente diminuiranno nel corso della stagione, ma al momento la Roma è prima in Europa per intensità di pressing (PPDA) e terza per expected goal ogni 90' - dietro al Bayern e a un Barcellona di Hansi Flick fuori categoria.
Da 19esima a prima in Serie A per dribblingE c'è un altro aspetto che sta caratterizzando quest inizio di stagione: la Roma è prima in Serie A per percentuale di dribbling riusciti (61.7%) rispetto alla 19esima posizione registrata lo scorso anno (39.2%). In totale è seconda solo al Como (52) per dribbling riusciti (50 nelle prime 5 giornate) e il giocatore che ne ha completati di più è sorprendentemente Donyell Malen (10 in 345 minuti).
Marcelo Bielsa diceva: "Per far gol bisogna superare gli avversari e la soluzione spesso è il dribbling. Per me è la cosa più importante nel calcio, non si può insegnare e risolve tutti i problemi". E l'olandese, per fortuna di Gasperini e della Roma, ne ha risolti un bel po' da quando è arrivato.
Ora anche i quinti sono un'arma per la RomaLa scoperta di Lulli e l'arrivo di Molina (un netto upgrade rispetto a Celik) hanno già cambiato la Roma: quest'anno la squadra di Gasperini ha diverse armi oltre al solo Wesley. Sugli esterni - dove la scorsa stagione hanno faticato spesso - i giallorossi sono tra le squadre più pericolose in Serie A: tra Lulli (4), Molina (7) e Wesley (13) sono già 24 le occasioni create dai quinti di Gasperini. Dato che in Italia viene superato solo dall'Inter (con Dimarco e Diouf a 26).
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