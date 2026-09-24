"Il primo tempo della Roma è stato spettacolare, noi non trovavamo soluzioni", ha dichiarato Marcus Thuram nel post-partita di Roma-Inter. Un'ammissione che testimonia la portata di quello che Gasperini è riuscito a creare negli ultimi mesi. È una Roma che attacca, soffoca gli avversari e non smette mai di correre. E i segreti dietro questo inizio di stagione sono diversi: oltre al pressing (anche lo scorso anno la squadra di Gasperini era tra le migliori), nelle prime giornate la Roma ha creato tantissimo in fase offensiva: in Serie A è a un ritmo scudetto di 3,2 xG (expected goal) a partita.

Pressing e occasioni da gol: Roma tra le top d'Europa

I numeri verosimilmente diminuiranno nel corso della stagione, ma al momento la Roma èper(PPDA) eper- dietro al Bayern e a undi Hansi Flick fuori categoria.

Fonte dati: Sofascore

Da 19esima a prima in Serie A per dribbling

E c'è un altro aspetto che sta caratterizzando quest inizio di stagione: laper percentuale di(61.7%) rispetto allaregistrata lo scorso anno (39.2%). In totale èsolo al Como (52) per dribbling riusciti (50 nelle prime 5 giornate) e il giocatore che ne ha completati di più è sorprendentemente Donyell(10 in 345 minuti).

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Marcelo Bielsa diceva: "Per far gol bisogna superare gli avversari e la soluzione spesso è il dribbling. Per me è la cosa più importante nel calcio, non si può insegnare e risolve tutti i problemi". E l'olandese, per fortuna di Gasperini e della Roma, ne ha risolti un bel po' da quando è arrivato.

Ora anche i quinti sono un'arma per la Roma

La scoperta die l'arrivo di un netto upgrade rispetto a Celik ) hanno già: quest'anno la squadra di Gasperini ha diverse armi oltre al solo. Sugli esterni - dove la scorsa stagione hanno faticato spesso - i giallorossi sono tra le squadre più pericolose in: tra Lulli (4), Molina (7) e Wesley (13) sono giàdi Gasperini. Dato che in Italia viene superato solo dall'(con Dimarco e Diouf a 26).