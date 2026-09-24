Dopo Federico Valverde, Josè Mourinho perde anche Konaté. Il difensore centrale del Real Madrid ha svolto in giornata degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale destro. La trasferta di Champions a Roma contro la squadra di Gasperini del 14 ottobre si avvicina e i Blancos rischiano così di restare senza due titolari. Questa la nota medica del Real Madrid sulle condizioni di Konaté: "Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Ibrahima Konaté dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al legamento collaterale della gamba destra. Si attendono aggiornamenti".