I biglietti per Roma-Real Madrid sono sold out da diverse settimane, mentre da oggi sono in vendita quelli per il terzo match della Champions League contro lo Slovan Bratislava. Partita in programma il 20 ottobre alle 21. Oggi la prima fase, di seguito il comunicato del club giallorosso: "A partire dalle ore 16:00 di giovedì 24 settembre, gli abbonati PLUS Serie A e gli abbonati della prima squadra FEMMINILE per la stagione 2026/27, potranno acquistare biglietti NON CEDIBILI ad un prezzo dedicato. Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione. La vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 25 settembre 2026. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus SERIE A e gli abbonati della prima squadra FEMMINILE per la stagione 2026/27, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI). È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Il cambio utilizzatore per gli ABBONATI COPPE non sarà disponibile per questa partita". Prezzi a partire da 45 euro in Curva Nord.