Alla vigilia di Italia.Belgio, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della gara e della situazione legata all'ex giallorosso Romano. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: "“Romano lo conoscevo poco, ma mi ha colpito alla prima giornata di campionato e ho voluto vederlo. Credo possa essere importante per il futuro della Nazionale, gioca di prima ed è stato bravo Ranieri a segnalarlo”. Poi su Tresoldi: “Il ragazzo è stato subito positivo quando ci abbiamo parlato, ma aveva dato la sua parola già all'Under 21 tedesca. Al momento si sente al 50% italiano e al 50% tedesco".