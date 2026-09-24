Il georgiano ha impressionato Gasperini che cerca da tempo un'ala sinistra di piede destro

Redazione
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Pellegrini, il ritorno che vale un acquisto: la sosta come trampolino verso Gasperini

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Londra, Stoccarda? No, Frosinone. L'ala offensiva che Gian Piero Gasperini aspetta da due anni potrebbe essere molto più vicino del previsto. Almeno a livello geografico. Dopo aver inseguito diversi profili senza riuscire a chiudere il colpo sulla fascia sinistra, la Roma aha acceso i riflettori su Giorgi Kvernadze, talento del Frosinone che sta attirando sempre più attenzioni. Il nuovo Kvara, classe 2003, ha iniziato la stagione con numeri importanti: 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa Italia. Un impatto che non è passato inosservato a Trigoria, soprattutto perché le sue caratteristiche sembrano sposarsi bene con ciò che Gasperini cerca da mesi: un’ala sinistra di piede destro, capace di puntare l’uomo, inserirsi, attaccare la profondità e portare fisicità e corsa negli ultimi metri. Preso per 900 mila euro, ora il Frosinone punta a una grossa plusvalenza da almeno 25 milioni. E su Kvernadze c'è anche il Napoli.

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27

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