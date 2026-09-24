Jamie Leweling è stato l'oggetto del desiderio della Roma che fino all'ultimo giorno di mercato ha provato a portarlo nella Capitale per regalare a Gasperini il tanto atteso esterno d'attacco. Un calciatore utile per la sua duttilità che - secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb - aveva impressionato anche Chivu. Oltre ai giallorossi, infatti, anche l'Inter aveva provato ad inserirsi ma lo Stoccarda ha detto no alla proposta del club. Alla fine il tedesco è rimasto in Bundesliga ma la sua stagione non sta andando al meglio. Pochi minuti in campo e ancora nessun gol per il giocatore che ha anche perso la nazionale.