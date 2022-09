Roma: incubo Karsdorp, con l’Atalanta pronto Celik. Mercato, occhi su Chalobah

Gasperini elogia i giallorossi: "Possono lottare per lo scudetto". Wijnaldum sta svolgendo al meglio il suo programma di recupero

Redazione

Rick Karsdorp si è infortunato al menisco interno. Per il giocatore è previsto uno stop di circa un mese e mezzo. Domani alle 18 la Roma affronterà l'Atalanta di Gasperini allo stadio Olimpico. Il tecnico nerazzurro ha speso molti elogi per la squadra di Mourinho in conferenza stampa: "La Roma ha un organico forte, può pensare di competere per lo scudetto, è una squadra che può crescere. la Roma ha preso Dybala, dà un valore straordinario a questa una squadra". Gasperini che ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani: out l'ex giallorosso Zappacosta e Zortea, oltre a Zapata. All'Olimpico, ancora una volta, sugli spalti sono attesi oltre 60 mila spettatori, con i cancelli che apriranno alle ore 15:30.

In occasione di Roma-Atalanta ha parlato Carmine Gautieri(doppio ex del match) ai microfoni de Il Corriere di Bergamo: "La squadra di Mourinho è fortissima, hanno preso giocatori importanti e stanno andando bene in campionato, hanno sbagliato solo con l'Udinese, ma ora sono sulla strada giusta". Domani Mourinho è tentato di schierare il “Quadrato magico”, possibile dunque che capitan Pellegrini torni in mediana, consentendo allo Special One di schierare Dybala e Zaniolo dietro Abraham. Il tecnico portoghese è l’allenatore della Serie A che ha impiegato meno giocatori come titolari: appena 15, contro i 23 del Monza (primo).

Occhi su Chalobah in difesa

La Roma è in corsa per avere Trevoh Chalobah del Chelsea a gennaio, un difensore classe 1999. Tra l’altro la società inglese vorrebbe darlo solo in prestito e questo si sposerebbe con le attuali esigenze di bilancio dei giallorossi. Santon si ritira: "Ringrazio la Roma e i club che hanno creduto in me". Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha parlato ai microfoni de L'Eco di Bergamo in occasione della sfida di domani: "Dybala è come Messi, avrei voluto Gasperini alla Roma". Autista guarda la Lazio mentre guida e frena a ogni gol: sospeso da Atac. Il conducente dell'autobus 881 è stato ripreso da un passeggero, con il telefonino acceso su Midtjylland-Lazio. Wijnaldum, relax in famiglia e tutore in bella vista. Il centrocampista olandese sta svolgendo il piano di recupero e con i giallorossi rientrerà a gennaio.

Matteo Celletti