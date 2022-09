Wijnaldum, relax in famiglia e tutore in bella vista

Mirella Pereira, compagna di Gini Wijnaldum, ha pubblicato nelle Instagram stories una immagine con il centrocampista olandese mentre gioca con i suoi figli. Il centrocampista della Roma ha il tutore che sta aiutando la calcificazione della tibia e quotidianamente lavora con un fisioterapista di fiducia, sempre a stretto contatto con lo staff medico della Roma. Wijnaldum tornerà in ogni caso in campo con i giallorossi a gennaio, con Mourinho che avrà un'arma in più.