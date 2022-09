Gautieri: “Roma fortissima, ma avrà più pressione dell’Atalanta”

Il doppio ex della sfida tra Roma e Atalanta: "I giallorossi hanno preso giocatori importanti e dopo la vittoria della Conference le aspettative sono alte"

Oltre a Milan-Napoli, l'attesa per la settima giornata è legata anche alla sfida tra Roma e Atalanta, tra le capoliste della Serie A. Carmine Gautieri, doppio ex del match, ha parlato ai microfoni de 'Il Corriere di Bergamo': "La squadra di Mourinho è fortissima, hanno preso giocatori importanti e stanno andando bene in campionato, hanno sbagliato solo con l'Udinese, ma ora sono sulla strada giusta. Sarà una gara aperta, anche se la Roma ha una pressione maggiore dell'Atalanta, soprattutto dopo la vittoria della Conference, ci sono alte aspettative".