L’autista guarda la Lazio mentre guida e frena a ogni gol: sospeso da Atac

Quella di giovedì sera è stata una vera e propria serataccia per la Lazio e tutti i suoi tifosi, quelli in Danimarca così come quelli collegati a Roma davanti alla tv. O davanti al un telefonino, come accaduto al conducente tifoso biancoceleste che è stato poi sospeso da Atac. A raccontare l'episodio è 'repubblica.it': un passeggero dell'autobus 881 - che compie la tratta da corso Vittorio Emanuele fino alla Pisana - ha infatti ripreso l'autista della vettura mentre, durante la guida, dava spesso uno sguardo allo smartphone posto sulla staffa porta-cellulare attaccata sul finestrino. Subito si sono messi in moto gli ispettori di Atac, che hanno contattato il passeggero e individuato poi il conducente. Che, come raccontato dai testimoni, faceva spesso coincidere delle brusche frenate agli eventi significativi della partita. Decisamente tanti, soprattutto in negativo per i biancocelesti, visto il pesantissimo 5-1. L'autista è stato appunto sospeso dal ruolo e dallo stipendio, ora dovrà provare a difendersi davanti alla commissione disciplinare.