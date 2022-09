Smalling e Abraham dall’inizio, in attacco voglia di “Fab Four”

Al netto dei benefici psicologi che il successo contro l’ Helsinki in Europa League ha portato, il turno infrasettimanale non ha di sicuro facilitato il lavoro di José Mourinho , in vista della delicata sfida di domani contro l’Atalanta capolista, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

Per sua fortuna, escluso i lungodegenti come Wijnaldum, Darboe, El Shaarawy e Kumbulla, l’allenatore portoghese potrà contrare su tutti gli altri, visto che anche Zalewski dovrebbe rientrare nel gruppo dei convocati.

In difesa la Roma ritroverà Smalling come titolare, mentre sulla fascia destra è ancora ballottaggio fra Karsdorp e Celik. E visto che c’è voglia di “Quadrato magico”, possibile che capitan Pellegrini torni in mediana, consentendo allo Special One di schierare Dybala e Zaniolo dietro Abraham. A centrocampo è possibile che un turno di riposo tocchi a Matic.