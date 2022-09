Solo 15 giocatori utilizzati da titolari: in A Mourinho è ultimo

Nonostante la Roma di ottimo livello che il club ha approntato, per via degli infortuni finora José Mourinho è l’allenatore della Serie A che ha impiegato meno giocatori come titolari: appena 15, contro i 23 del Monza (primo), i 21 di Juventus e Fioretina, i 20 del Torino, i 19 del Lecce, i 18 di Napoli e Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ma con i rientri il trend potrà cambiare.