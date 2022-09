Occhi su Chalobah: può arrivare in prestito a gennaio

Arriverà il difensore chiesto da Mourinho? Adesso la società dice di no, ma per gennaio forse qualcosa si muove. Così in Inghilterra, secondo Footballtransfers.com, la Roma è in corsa per avere Trevoh Chalobah del Chelsea, un difensore classe 1999 di cui si dice un gran bene. Tra l’altro la società inglese vorrebbe darlo solo in prestito e questo si sposerebbe con le attuali esigenze di bilancio dei giallorossi. Alcuni intermediari starebbero proponendo l’affare e la Roma sarebbe in pole per accaparrarsi il difensore.