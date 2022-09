Roma-Atalanta, le informazioni utili per i tifosi. Cancelli aperti alle 15:30

Domani alle 18:00 la Roma ospita l' Atalanta allo stadio Olimpico per il big match della settima giornata di Serie A . Ecco le informazioni utili per i tifosi che andranno allo stadio, riportate sul sito ufficiale del club giallorosso:

Dopo l'HJK Helsinki, domenica alle 18 ospiteremo l'Atalanta . Come tutte quelle dell'attuale stagione, compresa l'amichevole con lo Shakhtar Donetsk, anche questa partita ha fatto registrare, e già da tempo, il tutto esaurito. Ancora una volta, sugli spalti sono attesi oltre 60 mila spettatori! Ecco alcune info preziose per chi andrà allo Stadio.

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15:30. Consueta raccomandazione: arrivate in congruo anticipo, almeno 90 minuti prima dell'inizio della partita . Chi avesse bisogno di info potrà rivolgersi al punto assistenza allestito su viale delle Olimpiadi e fino alle ore 18 resterà attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

Giovedì sera, moltissimi romanisti hanno approfittato della sfida con l'HJK Helsinki per fare un salto all'AS Roma Store di viale delle Olimpiadi e acquistare lì il Third Kit 2022-23. Il match con l'Atalanta rappresenta un'altra occasione per entrare nello Store e scoprire così tutti i dettagli della terza maglia, a partire dallo stemma cangiante, ma anche tutte le altre novità in vendita... L'AS Roma Store aprirà alle 15:30 e resterà aperto anche dopo la sfida con i nerazzurri. Stesso orario per "La Magica Land". Chi volesse sapere di più sul programma del fan village, registrandosi ai vari giochi, può cliccare qui! E se tra un divertimento e l'altro voleste fare un acquisto senza recarvi al punto vendita di viale delle Olimpiadi, nessun problema: anche per Roma-Atalanta "La Magica Land" ospiterà un box dello Store.