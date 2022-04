Roma, Leicester si avvicina tra nascite e obiettivi di mercato: Arsenal su Abraham

Mancini diventa papà della sua seconda figlia. la squadra si ritroverà domani a Trigoria mentre la Primavera non va oltre il pareggio contro il Genoa

Termina a San Siro la striscia di risultati utili consecutivi (12) della Roma. Come se non bastasse, il 3-1 contro l'Inter segna anche un record negativo. Per la quarta volta nella loro storia i giallorossi escono sconfitti da tutti gli sconto contro le tre big del nostro campionato (nerazzurri, appunto, Juventus e Milan). Ma non c'è tempo per piangersi addosso. Giovedì, infatti, ci sarà da giocarsi il primo atto delle semifinali della Conference League contro il Leicester. Mourinho ritroverà i suoi uomini a Trigoria domani nel pomeriggio. Mercoledì ci saranno poi la partenza e la consueta conferenza stampa di vigilia. Della partita ha parlato anche Brendan Rodgers, allenatore delle Foxes, dando anche qualche anticipazione sulla formazione: "Molti dei calciatori che abbiamo visto contro l'Aston Villa saranno schierati contro la Roma. A centrocampo non abbiamo molta scelta, questa è la realtà". Sull'argomento è intervenuto anche il terzino Justin: "Siamo contenti per non aver subito gol contro il Villa. Vogliamo ripeterci contro la Roma". Intanto, si festeggia una nuova arrivata in famiglia. Mancini, infatti, è diventato papà di Lavinia, la sua seconda figlia. Numerosi i messaggi di auguri arrivati e ripostati dal difensore sui social. Se la prima squadra è incappata in una brutta sconfitta, non ha fatto molto meglio la Primaveradi Alberto De Rossi. I ragazzi giallorossi non sono andati oltre l'1-1 contro il Genoa, in grado di rimontare il vantaggio di Satriano appena cinque minuti dopo. Ora l'Inter è distante solo tre punti. Queste le parole dell'allenatore al fischio finale: "Quando siamo andati in vantaggio abbiamo abbassato un po’ l’attenzione. Loro hanno avuto questa mezza occasione, ma ultimamente non siamo attenti, c’è successo anche con il Napoli. Un’altra distrazione pagata cara, una squadra come la nostra dovrebbe portare via i tre punti dopo essere andata in vantaggio”.