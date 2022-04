Roma, un record negativo: sette sconfitte su sette con Inter, Juve e Milan

Non succedeva dall’89, ma fa parte di un processo di crescita. E poi è meglio perdere “contro chi è più forte”, ha detto Mourinho a fine partita ieri

In questa stagione, però, non solo i nerazzurri - che sì, sono più forti e si giocano lo scudetto per il secondo anno di fila -, hanno dato del filo da torcere agli uomini del portoghese: anche con Milan e Juventus, in pratica con le blasonate, la Roma ha portato a casa zero punti su dodici. È la quarta volta che succede dal 1927, e ora non succedeva dal 1988-89: non proprio una stagione da ricordare, dal terzo posto dell’anno precedente, i giallorossi erano scivolati all’ottavo posto (e a vincere il titolo era stata l’Inter, come tra l’altro si auspica Mou per il 2022). Con la Coppa Italia, però, José ha battuto ogni record, perché ne ha perse sette su sette, ma d’altronde anche questo fa parte del progetto di crescita di cui hanno sempre parlato non solo dalla società di proprietà statunitense.