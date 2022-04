Leicester, Justin: “Non vogliamo subire gol contro la Roma”

Il terzino degli inglesi ha commentato il pareggio a reti bianche contro l'Aston Villa in Premier League

Dopo il pareggio a reti bianche contro l'Aston Villa del suo Leicester, James Justin, terzino della squadra, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club e ha parlato anche della sfida che li attende giovedì contro la Roma per le semifinali di Conference League. "Penso che lo 0-0 sia un risultato giusto per quanto visto in campo. Siamo contenti per non aver subito gol, ci è mancato quel guizzo in più per segnare. Vogliamo ripeterci contro la Roma", ha detto.