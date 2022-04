Leicester, Rodgers: “Spero Vardy possa dare il suo contributo per fine stagione”

L'allenatore degli inglesi ha commentato la partita contro l'Aston Villa e ha parlato anche della Roma: "In campo ci saranno gli stessi"

In attesa della partita di Conference League contro la Roma di giovedì, l'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha commentato la partita dei suoi ai canali ufficiali del club inglese contro l'Aston Villa, accennando qualcosa anche sulla formazione che potrebbe scendere in campo contro gli uomini di José Mourinho."Molti dei calciatori che abbiamo visto contro l'Aston Villa saranno schierati contro la Roma. A centrocampo non abbiamo molta scelta, questa è la realtà. I miei giocatori hanno mostrato spirito di adattamento e grande professionalità. Ricardo Pereira sta tornando in forma, sarà fresco e pronto per giovedì contro la Roma. Quest'anno abbiamo avuto poco Vardy, ma ora è tornato e si spera possa dare il suo contributo sino a fine stagione".