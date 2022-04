Primavera, Genoa-Roma in diretta LIVE alle 11: ci si deve rialzare dopo il Napoli

La squadra di De Rossi deve macinare punti per staccarsi ancora di più da Inter e Cagliari, dirette inseguitrici

Mancano quattro partite alla conclusione del campionato Primavera, un campionato che la Roma sta dominando, nonostante qualche incidente di percorso. Come quello contro il Napoli, in casa, di mercoledì 20. E quindi il Genoa, in trasferta, arriva a pennello nel percorso dei ragazzi di Alberto De Rossi che devono vincere per rispondere all'Inter, a meno due dal primo posto dei giallorossi, e per mettere ancora più spazio dal Cagliari. Dal canto loro, i rossoblù devono provarle tutte per guadagnare i tre punti, perché la situazione di classifica non è delle migliori, per nulla.