Primavera, De Rossi: “Preoccupato per le distrazioni. Dobbiamo ritrovarci”

L'allenatore giallorosso ha parlato al termine della partita contro il Genoa: "Ultimamente non siamo attenti, c’è successo anche con il Napoli"

Redazione

Alberto De Rossi ha parlato al termine del pareggio odierno contro il Genoa. I suoi ragazzi non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro i rossoblu e adesso la classifica si è accorciata: l'Inter è distante solo 3 punti.

Che partita è stata? “La partita la facciamo, l’abbiamo fatta anche piuttosto bene, con la mentalità giusta. Quando siamo andati in vantaggio abbiamo abbassato un po’ l’attenzione. Loro hanno avuto questa mezza occasione, ma ultimamente non siamo attenti, c’è successo anche con il Napoli. Un’altra distrazione pagata cara, una squadra come la nostra dovrebbe portare via i tre punti dopo essere andata in vantaggio”.

Sul gol del Genoa cosa è accaduto? Un calo di concentrazione? “Non è successo niente, era una palla lontana dalla nostra area. Un ragazzo del Genoa è saltato di testa, hanno colpito, sulla respinta del portiere sono arrivati prima loro. È una questione di mentalità, quando vuoi vincere, devi arrivare prima. Ultimamente ci manca questa mentalità per chiudere le partite e portare a casa il risultato. Giochiamo, bene, ma queste distrazioni fanno sembrare che giochiamo partite di fine stagione, invece non è così. Il campionato deve finire ancora, deve finire come è iniziato nelle prime 10 giornate quando eravamo protagonista, noi dobbiamo un po’ ritrovarci. Questa è una squadra buona”.

L’Inter si sta riavvicinando a voi in classifica. Preoccupato? “Le altre squadre si avvicinano, è normale. Se tu non fai punti, le altre si avvicinano. Mi preoccupano un po’ di più queste distrazioni, non sono da squadra forti. Noi, se non succede chissà cosa, nei playoff ci siamo. È qui che punto il dito e dove sono un po’ allarmato. Dobbiamo prepararci al meglio per le partite da dentro o fuori. Le finali stanno arrivando. Sono più preoccupato per questo che per l’Inter o il Cagliari che si avvicinano”.