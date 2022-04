La Roma vede il Leicester: domani allenamento pomeridiano. Mercoledì la partenza

Da verificare le condizioni di Zaniolo (probabile il suo rientro in gruppo dopo la distorsione alla caviglia) così come quelle di Cristante

La caduta a San Siro per 3-1 ha interrotto il percorso netto compiuto dalla Roma in questi mesi. Il primo obiettivo dei giallorossi è cancellare la sconfitta dalla mente per concentrarsi a pieno sulla semifinale di andata della Conference League, in programma giovedì a Leicester proprio contro le Foxes. Mourinho si ritroverà con i calciatori domani nel pomeriggio a Trigoria. Da verificare le condizioni di Zaniolo (probabile il suo rientro in gruppo dopo la distorsione alla caviglia) così come quelle di Cristante. Anche se il problema lombare che gli ha fatto saltare la trasferta non preoccupa. Mercoledì, poi, ci sarà la consueta rifinitura mattutina aperta anche alla stampa con la partenza per l'Inghilterra fissata per il primo pomeriggio. Lo Special One sarà protagonista della conferenza stampa in serata insieme a un giocatore che deve ancora essere reso noto. Il ritorno nella Capitale, invece, è previsto per la nottata di giovedì una volta concluso il match.