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Nazionali, Koné conquista anche Zidane. Dybala e Molina non saranno in Argentina per la festa di Messi

Prosegue la sosta Nazionali e sono già scesi in campo gran parte dei romanisti attualmente impegnati in giro per il Mondo, eccezion fatta per gli argenti Balerdi, Soulé e Castro (di scena contro la Bolivia tra quattro giorni). Ndicka titolare con la Costa d'Avorio con una buona prestazione nel successo col Ghana, il greco Koulierakis è rimasto in panchina contro la Serbia mentre Ghilardi non ha partecipato al ko per 2-0 contro il Belgio. In difesa per l'Italia dal 1' allo Stadio Olimpico c'era Mancini, protagonista come tutta la Nazionale di una partita complicata e insufficiente. Il numero 23 della Roma, ora, rischia il posto per il match di lunedì contro la Turchia. La nazionale di Montella ha perso solo 1-0 contro la Francia di Koné, autore di una grande prestazione da mediano: un nuovo ruolo in cui il CT Zidane ha raccolto segnali più che positivi. Bene anche Mora, autore di un assist col Portogallo U21. Tornando all'Argentina, Dybala e Molina non prenderanno parte alla festa per Messi del 6 ottobre.

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