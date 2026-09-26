Il ko col Belgio spinge il ct a trovare in fretta delle soluzioni e continuare i suoi esperimenti, con qualche pressione in più: i possibili cambi con la Turchia

Redazione
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Verdone: "Roma straordinaria, peccato la sosta. Mancini? Non c'erano tante alternative"

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La partita col Belgio ha evidenziato alcune lacune importanti della nuova Italia di Roberto Mancini, a livello tecnico sicuramente e di talento, ma anche in difesa dove soprattutto nel primo tempo gli Azzurri hanno subito tantissimo. Parecchi anche gli errori individuali, tra cui quelli di Di Lorenzo e di Gianluca Mancini in primis, insieme all'altro centrale Coppola. Il ct della Nazionale Roberto Mancini è atteso ora da un'altra partita complicatissima in casa della Turchia di Montella che ha ceduto solo per 1-0 contro la Francia. Il tecnico sta già pensando a qualche cambio di formazione, che dovrebbe partire già dalla difesa. Ad esempio Kayode può rilevare seriamente Di Lorenzo e con il rientro di Bastoni dalla squalifica e un nuovo possibile assetto anche lo stesso romanista Mancini, non brillantissimo in questa fase della stagione, potrebbe restare fuori. A vantaggio magari di Scalvini dell'Atalanta, o anche Ahanor che è rimasto in panchina per tutta la partita col Belgio. A centrocampo Romano potrebbe partire fuori, con Frattesi potenziale titolare e Tonali in cabina di regia, con Doumbia e Mandragora che scalpitano. In attacco sale Daniel Maldini con Zaniolo per il momento in regime differenziato.

gianluca mancini nazionale italia Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1

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