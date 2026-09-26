Niente Messi per Paulo Dybala e Nahuel Molina. Sembra esssere questa la direzione definitiva presa dalla Roma in merito al viaggio transoceanico che i due giallorossi avrebbero voluto affrontare per partecipare da ospiti alla partita di addio della leggenda argentina a Buenos Aires. Secondo quanto spiegato da Angelo Mangiante su 'Manà Manà Sport', i due giocatori (non convocati da Scaloni) resteranno quindi a Trigoria per allenarsi insieme ai compagni in vista del big match col Como in programma cinque giorni dopo, alla ripresa del campionato. La decisione vede d'accordo sia Gian Piero Gasperini che la stessa società Roma.