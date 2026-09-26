Sono ore di apprensione attorno a Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante della Roma è stato ricoverato d'urgenza e ora si trova in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. Poco fa, con una Story pubblicata su Instagram, è arrivato anche il messaggio di vicinanza di una leggenda giallorossa come Bruno Conti. "Forza Dani, tornerai più forte di prima. TVB", ha scritto MaraZico. Il quadro clinico del centravanti, secondo i media argentini, sarebbe legato a un versamento pleurico che avrebbe reso necessario l'intervento. I sanitari collegherebbero questo crollo improvviso e violento a un deterioramento fisico che Osvaldo avrebbe accumulato negli ultimi anni, segnati dalle confessioni pubbliche sui suoi problemi di depressione e non solo.