L'inizio stagionale di Mario Hermoso è da incorniciare. Sei partite tra campionato e Champions League, tutte da titolare e con il 93% dei minuti totali giocati. L'insostituibile della retroguardia giallorossa, che in Serie A ha messo a referto anche il gol del momentaneo 1-1 contro l'Atalanta dando il via all'importantissima rimonta dei compagni. Tra lanci supersonici e ripiegamenti sempre preziosi, c'è un dato che fa emergere la sua importanza nello scacchiere di Gasp. Come riportato da Squawka, infatti, Hermoso è al primo posto nella Serie A 2026-27 per intercetti, 16. Come Frendrup, centrocampista del Genoa. E pensare che, un anno e mezzo fa, la sua permanenza a Roma era tutt'altro che scontata. Dopo la prima parte della stagione 2024-25 il difensore ex Atletico Madrid era stato mandato in prestito al Bayer Leverkusen, ma un infortunio al tendine del muscolo pettorale destro ne aveva condizionato l'esperienza tedesca. Da lì il ritorno nella Capitale, ma con le valigie in mano. Almeno fino all'incontro con Gasperini, che gli ha dato fiducia e lo ha posto al centro della Roma. Come è oggi.