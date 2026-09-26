Il conto alla rovescia per i 50 anni di Francesco Totti è ufficialmente iniziato, anche dall'altra parte del mondo. La leggenda della Roma, come noto, si trova ormai da ieri a Las Vegas, meta scelta per festeggiare l'importante e simbolico compleanno. In compagnia del numero 10 la compagna Noemi Bocchi e i rispettivi figli. Proprio Noemi poco fa ha condiviso una Story su Instagram che racconta di un Totti (anzi due, visto che nello scatto c'è anche il figlio Cristian) pronto a scendere in pista. Già, perché uno dei luoghi dove il capitano della Roma ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni è proprio il Las Vegas Motor Speedway, l'autodromo poco fuori dal capoluogo della contea di Clark in Nevada, che ha consentito a tutta la famiglia di fare un bel giro in pista tra risate e divertimento verso la mezzanotte.