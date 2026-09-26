La prima settimana di sosta per la Nazionali sta volgendo ormai al termine, ma per vedere la Roma in campo mancano ancora 15 giorni. I giallorossi domenica 11 ottobre alle 12:30 affronteranno il Como al Sinigaglia, mentre mercoledì 14 è in programma la super-sfida di Champions League contro il Real Madrid all'Olimpico. In vista del giorno del suo ritorno nella Capitale, però, Mourinho può quantomeno accennare a tirare un sospiro di sollievo: Kylian Mbappé, se tutto dovesse andare secondo i piani, dovrebbe esserci. L'attaccante, tornato oggi a Madrid dopo l'infortunio al ginocchio patito ieri sera con la Francia, ha riportato un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il centravanti dei Blancos, secondo Sky Sport, dovrebbe averne "solo" per 10-12 giorni e dunque dovrebbe riuscire a tornare giusto in tempo per la super-sfida contro la Roma. Di seguito la nota del Real Madrid: "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Kylian Mbappé è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".

Cosa è successo in Francia-Turchia e il ritorno immediato a Madrid

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv | ¡MBAPPÉ YA ESTÁ en MADRID tras su LESIÓN de RODILLA!



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🚨⌛️ MBAPPÉ SALE de VALDEBEBAS 20 minutos después de entrar.



👀 El francés ha acudido para hacerse pruebas tras su lesión de rodilla con Francia.



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L'assenza diè praticamente certa e nelle ultime ore in casa Real era subentrato. Il numero 10 dellaieri sera è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro la, dolorante in volto e con le mani sulla testa. "Infortunio serio - ha affermato Zidane nel post-gara commentando quella che dai primi responsi sembra essere una lesione tendinea - Deve tornare a Madrid". Detto, fatto. Perchée si è recato immediatamente, a Valdebebas, da cui peròpiù tardi, come testimoniato da El Chiringuito.