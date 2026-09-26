Il numero 10 della Francia era stato costretto a lasciare il campo contro la Turchia e oggi è tornato immediatamente in Spagna per gli esami strumentali
Verdone: "Roma straordinaria, peccato la sosta. Mancini? Non c'erano tante alternative"
La prima settimana di sosta per la Nazionali sta volgendo ormai al termine, ma per vedere la Roma in campo mancano ancora 15 giorni. I giallorossi domenica 11 ottobre alle 12:30 affronteranno il Como al Sinigaglia, mentre mercoledì 14 è in programma la super-sfida di Champions League contro il Real Madrid all'Olimpico. In vista del giorno del suo ritorno nella Capitale, però, Mourinho può quantomeno accennare a tirare un sospiro di sollievo: Kylian Mbappé, se tutto dovesse andare secondo i piani, dovrebbe esserci. L'attaccante, tornato oggi a Madrid dopo l'infortunio al ginocchio patito ieri sera con la Francia, ha riportato un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il centravanti dei Blancos, secondo Sky Sport, dovrebbe averne "solo" per 10-12 giorni e dunque dovrebbe riuscire a tornare giusto in tempo per la super-sfida contro la Roma. Di seguito la nota del Real Madrid: "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Kylian Mbappé è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".
Cosa è successo in Francia-Turchia e il ritorno immediato a MadridL'assenza di Konaté e Valverde è praticamente certa e nelle ultime ore in casa Real era subentrato timore anche per l'infortunio al ginocchio di Mbappé. Il numero 10 della Francia ieri sera è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro la Turchia, dolorante in volto e con le mani sulla testa. "Infortunio serio - ha affermato Zidane nel post-gara commentando quella che dai primi responsi sembra essere una lesione tendinea - Deve tornare a Madrid". Detto, fatto. Perché oggi Mbappé è arrivato nella Capitale spagnola e si è recato immediatamente al centro sportivo del Real, a Valdebebas, da cui però è uscito appena 20 minuti più tardi, come testimoniato da El Chiringuito.
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