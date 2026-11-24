Una trasferta da bollino rosso. Parigi si blinda per l’arrivo degli oltre 1500 romanisti. Oltre al solito dispositivo di sicurezza, saranno mobilitate cinque unità aggiuntive delle forze dell’ordine, ciascuna composta da circa 70 agenti, per un totale di 350 poliziotti in più. Allerta massima per la possibile presenza degli ultras napoletani (oggi a Manchester) legati da un’amicizia con i parigini. Per i sostenitori giallorossi, il ritrovo è fissato al Seguin Sound, all’indirizzo 1, Parvis de l’Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. Per raggiungere il Parco dei Principi, il tragitto previsto è di circa 30 minuti con i mezzi pubblici. Il percorso consigliato prevede l’utilizzo della metropolitana linea 9, salendo alla fermata Pont de Sèvres e scendendo a Porte de Saint-Cloud. Da qui, i tifosi dovranno proseguire a piedi attraverso Avenue de la Porte de Saint-Cloud e Rue du Commandant Guilbaud, fino all’ingresso riservato alla tifoseria ospite, identificato con il Gate V. Si segnala inoltre che le autorità sconsigliano di prendere la linea 10 e invitano a tenersi alla larga dalla zona nord-orientale dello stadio. L'accesso all'impianto sarà consentito a partire dalle ore 18:00, quando verranno aperti i cancelli.