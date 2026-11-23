Donyell Malen e altri dieci. Gasperini non vuole sentir parlare di titolarissimi, ma probabilmente per Donny farà una piacevole eccezione. Dodici gol in undici partite e mercoledì al Paris Saint Germain toccherà di nuovo a lui. Ha affrontato quattro volte il PSG senza mai riuscire a segnare, ora un altro grande esame. Il Re arriva al Parco dei Principi e punta a nuovi record. In Champions, prima di arrivare nella Capitale, aveva segnato 6 gol in 31 partite. Con la Roma è già a 4 su 4 e ha la possibilità di far crescere il bottino nelle prossime sfide. Dopo Parigi i giallorossi giocheranno contro Sporting CP, AEK Atene e Lille. L'olandese gioca sempre, ma Gasperini non dimentica neanche Castro. Per questo è pronta la staffetta tra i due. Domenica il Monza e all'Olimpico tornerà Ivan Juric. L'argentino contro il Parma è rimasto novanta minuti in panchina ed è rimasto in ombra nelle prime giornate. Un solo gol col Genoa, difficile splendere con Malen davanti. Ma contro i brianzoli ci sarà spazio per lui. Il piano di Gasp è chiaro: i titolari a Parigi (torneranno dal 1' anche Wesley e Soulé) e le rotazioni domenica. Anche contro i due volte campioni d'Europa la Roma non ha voglia di snaturarsi.