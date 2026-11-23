Un affare d'oro. Perché non solo Donyell Malen segna gol a raffica, ma il costo specifico di ogni perla del centravanti giallorosso è molto più. basso di tante stelle europee, scrive La Gazzetta dello Sport. Considerando infatti i 26 gol messi a segno in campionato nel corso di questo anno solare (il 2026) e "pesandoli" con l'ammortamento del cartellino (i 2 milioni investiti per il prestito dello scorso anno più i 2,81 milioni dei sei mesi successivi, da luglio a dicembre) e il costo del lavoro (il suo ingaggio al lordo) viene fuori che l'olandese finora è costato alla Roma 430mila euro a gol. Gli altri giganti del gol in Europa pesano di fatto tutti di più: Kane, ad esempio, in questo 2026 è costato al Bayern 1,9 milioni a gol, Mbappé al Real Madrid 2,3 e Yamal al Barcellona 0,94. Insomma, Malen costa meno della metà dei suoi avversari.