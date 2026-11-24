Zero. È il numero che pesa di più. Zero minuti per Dovbyk contro l’Udinese, anche con la partita ancora in bilico. Palladino ha scelto altro. Ancora una volta. E la frattura tra l’ucraino e il Bologna ormai è evidente. L’esperienza in Emilia sembra a un passo dalla fine: a gennaio i rossoblù starebbero valutando seriamente di mandarlo via. I procuratori sono già al lavoro. Primi contatti - come riporta 'Il Resto del Carlino' - con il Venezia, che cerca una punta. Per i lagunari, impegnati nella lotta salvezza, sarebbe un investimento mirato. Per il Bologna, cederlo a gennaio significherebbe risparmiare metà ingaggio. Ma il mercato non parla solo italiano. Si muove anche la Spagna, dove Dovbyk ha lasciato il segno con il Girona. Il Valencia si guarda intorno, con Hugo Duro dato in uscita.