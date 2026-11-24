Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Se andiamo a ritroso non serve arrivare ai tempi dell’Atalanta per pensare a Gasperini che schiera una sua squadra con il 3-4-1-2. È una possibilità concreta per domani. Penso a Cristante alto dietro alle due punte e Koné e De Roon in mezzo”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Da un punto di vista mentale è una partita da affrontare con leggerezza. Se perdi non succede niente, l’obiettivo è fare una grande partita. Credo che la Roma non si snaturerà e guarderà negli occhi gli avversari, cercando di capire a che punto sia e quanto sia distante dal top del calcio europeo”.

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Può essere un’indicazione. Lui è un campione e farebbe capire al PSG che te la vai a giocare seriamente. Avere la certezza che con Dybala giocheranno Soulé e Malen, quindi con la tua formazione migliore. L’allenatore non vuole snaturare la sua squadra, i numeri del PSG sono da rullo compressore, ma Gasp non vorrà coprirsi”.