Non c’è Kvara. Non c’è Doué. Potrebbero sembrare due assenze pesanti. E lo saranno. Ma Luis Enrique non perde il sonno: il suo PSG ha alternative da vendere. Il pericolo numero uno resta Dembélé. Il francese non ha bisogno di presentazioni: Pallone d’Oro, gol in finale di Champions. È lui il pericolo numero uno per il muro giallorosso. Nel 4-3-3 del tecnico spagnolo, però, servono due ali capaci di esaltare le caratteristiche e i gol dell’ex Barcellona. Ed è qui che Luis Enrique potrebbe riservare una sorpresa. Molti danno Godts come naturale sostituto di Kvara. Ma a spuntarla potrebbe essere Akliouche. L’ex Monaco è il candidato numero uno a raccogliere l’eredità del georgiano. A destra, spazio a Mayulu. Il giovane francese si sta ritagliando un ruolo importante e sta diventando un punto fermo dei parigini. Più indietro, Ferran Torres: pronto a entrare dalla panchina.