I dettagli fanno la differenza. Nel mondo del calcio soprattutto e con Gasperini nulla è lasciato al caso. La Roma si prepara ad affrontare un’altra notte di Champions e il teatro è il più prestigioso al mondo. In questo momento il Paris Saint Germain è la squadra più forte di tutte. Domina, travolge e vince tutto ciò che c’è da vincere. Per questo il tecnico ha preferito non spremere la squadra alla vigilia. Domenica ha concesso un giorno di riposo, ieri allenamento e oggi rifinitura. Ma Malen e compagni scenderanno in campo per allenarsi anche il giorno della sfida. Il centro sportivo scelto è lo Stade Alain Mimoun. Come successo a Manchester nessun ritorno nella Capitale dopo la partita. Volo giovedì mattina, poi inizierà la preparazione per la sfida contro il Monza.

Hotel extra lusso a Parigi

Due, quindi, le notti ain un hotel extra lusso. Si tratta del, un albergo 5 stelle leggermente fuori dal caos della città francese. La struttura era un rifugio reale costruito per Margherita di Valois nel 1606. In seguito si è trasformato in un rifugio per filosofi e sacerdoti. Le camere sono tutte progettate dal famoso architetto francese Jean-Michel Wilmotte. A disposizione anche un centro benessere e tra le particolarità c’è la possibilità di poter fare una degustazione di rum. Un po’ diin un'oasi nel verde prima della tempesta al Parco dei Principi.