Sei i volti nuovi, ma manca ancora l'ala sinistra. Salutano El Aynaoui e Vaz. Con Malen la Roma fa paura, Totti entra nel mondo del basket
Gasperini chiaro: "A sinistra servono attaccante e terzino. Lulli bravo, ma non va caricato"
Gong sul calciomercato: la Roma accoglie sei giocatori oltre ai riscatti e ai rinnovi, ma manca l'ala
Il day-after la vittoria della Roma contro il Lecce è coinciso con l'ultimo giorno di calciomercato e l'attenzione è stata soprattutto extra-campo. Il club giallorosso ha chiuso la sessione estiva con sei nuovi acquisti (Balerdi, Koulierakis, Molina, de Roon, Rodrigo Mora e Castro), oltre ai riscatti di Ghilardi e Malen e ai rinnovi di Pellegrini e Dybala. Rispetto alle richieste di Gasperini mancano due giocatori: l'esterno e l'ala sinistra. Nelle ultime ore aveva preso quota la pista Cabal della Juventus come colpo last-minute per la fascia, ma il colombiano non ha aperto, mentre in avanti sono sfumate le piste Leweling (nello stallo era entrato a gamba tesa il cantante Damiano David) e Gittens. Tra le cessioni El Aynaoui e Vaz, futuro di Salah-Eddine da definire.
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