Niente Roma per Juan Cabal. L'esterno colombiano era finito nel mirino della dirigenza giallorossa nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. L'ex Verona sarebbe potuto diventare il colpo last minute per sistemare la corsia mancina, ma il calciatore non ha aperto né alla Capitale né all'Atalanta, che era in vantaggio su Roma e Bologna. Lo riportano Fabrizio Romano e Sky Sport, che precisano come ora Cabal è destinato a vestire ancora bianconero. Contestualmente Tagliafico, individuato dalla Juventus come rinforzo sulle corsie, finirà invece all'Atletico Madrid.