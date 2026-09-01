Sei i volti nuovi a disposizione di Gasperini oltre ai riscatti di Ghilardi e Malen e ai rinnovi di Pellegrini e Dybala. Restano Soulé e soprattutto Koné
Gasperini chiaro: "A sinistra servono attaccante e terzino. Lulli bravo, ma non va caricato"
Si è concluso il calciomercato estivo della Roma. Sei i volti nuovi a disposizione di Gasperini: Balerdi, Koulierakis, Molina, de Roon, Rodrigo Mora e Castro. A questi si aggiungono i riscatti di Ghilardi e Malen e i rinnovi di contratto di Pellegrini e Dybala. Niente esterno basso né ala a sinistra per Gasp dopo le piste sfumate nell'ultimo giorno di mercato per Cabal ma soprattutto Leweling e Gittens. Hanno salutato la Capitale tra il 1° luglio e il 1° settembre Zelezny, Kumbulla, Ziolkowski, Angelino, Mannini, Reale, Sangare, Saud, El Aynaoui, Pagano, Romano, Cherubini, Dovbyk e Vaz. Scadenza del contratto per Celik ed El Shaarawy, fine dei prestiti rispetto alla passata stagione per Tsimikas e Ferguson. Niente cessioni eccellenti per il club giallorosso, che ha trattenuto Soulé e soprattutto Koné.
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